В Украине выпало до 35 сантиметров снега

Мороз в Украине с самого утра достиг -12 градусов, в большинстве областей идет снег. На перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 сантиметров снега. В этих регионах продолжаются снегопады.

В Украине похолодало, темперетара воздуха составляет от -10 до -2, а в Одесской области от -12 до +2.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ривненской, Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10-4. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, Львовской на дороге снежная каша, в Ивано-Франковской покрытие заснеженное.

В пресс-службе КГГА рассказали, в течение ночи на дорогах Киева работали 413 единиц спецтехники для уборки снега.

Напомним, 18 декабря в Украине будут сильные морозы. Центральная власть приняла решение развернуть сеть пунктов обогрева по всей стране.

Также украинцев призывают не выходить на улицу без необходимости из-за того, что 15 января будет существенное снижение температуры воздуха.