Сколько продлятся сильные морозы: синоптики предупредили украинцев

Сегодня в Украину пришли сильные морозы, в северных областях ночью может похолодать до -21. Такая погода сохранится до 18 января.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Сегодня и завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21 мороза, днем до 10-16 градусов мороза.

В Киеве также будет холодно, ночью температура упадет до -18 градусов мороза, а днем - от -11 до -15.

По Киевской области сегодня и завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до -21 мороза, днем до -11-16 мороза.

17-18 января холодная погода сохранится, предупреждают синоптики. Также есть угроза схода лавин в Карпатах.

Напомним, в Украине на перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

Отметим, сегодня преимущественно на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха как днем, так и ночью в западных и некоторых центральных регионах опустится до -11 градусов.