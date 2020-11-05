Рада предусмотрела бесплатное питание для детей погибших военных

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Документ предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, данный закон внесли в Раду в конце сентября.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год.

Отметим также, в конце октября в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Рекомендуется запретить предложение детям колбас, сосисок, сладких газированных напитков и энергетических напитков.