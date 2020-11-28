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В Украине действует карантин выходного дня: что запрещено

Новина українською → Киев, Суббота 28 ноября 2020 07:15
В Украине действует карантин выходного дня: что запрещено Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине третью неделю действует карантин выходного дня. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, работа ТРЦ и магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что запрещено:

  • прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) - возможна только торговля на вынос;
  • прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
  • работа магазинов, кроме продуктовых;
  • работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и тд.);
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Как работает:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки (в частности, ветеринарные);
  • АЗС (без зон питания);
  • общественный транспорт;
  • учреждения по предоставлению финансовых услуг;
  • операторы почтовой связи;
  • медицинские и ветеринарные клиники;
  • автомастерские;
  • съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19.

В случае введение полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него, отметим министр здравоохранения Максим Степанов.

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