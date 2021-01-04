В Украине пятую неделю сокращается заболеваемость COVID

В Украине пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19. Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.

Об этом сообщили на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.

Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. С 9 по 15 ноября - таких случаев было почти 39 тысяч.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 158 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев подтверждено в Запорожской области и Киеве. Выздоровели при этом 4 693 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в Украине показатель заболеваемости COVID составляет 281,6 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.