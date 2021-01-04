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В Україні п'ятий тиждень скорочується захворюваність COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 04 січня 2021 15:49
В Україні п'ятий тиждень скорочується захворюваність COVID Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні п'ятий тиждень поспіль скорочується динаміка захворюваності COVID-19. Також в країні спостерігається скорочення захворюваності на пневмонію.

Про це повідомили на селекторній нараді за участю президента Володимира Зеленського, передає пресс-служба Офісу президента.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні в Україні госпіталізовано 22 802 людини. П'ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тисяч пацієнтів.

Крім цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що в Україні за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тисяч випадків захворювання пневмонією. З 9 по 15 листопада - таких випадків було майже 39 тисяч.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 4 158 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків підтверджено в Запорізькій області та Києві. Одужали при цьому 4 693 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що в Україні показник захворюваності COVID становить 281,6 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

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