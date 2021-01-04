В Украине подтвердили 4158 новых случаев СOVID-19
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 158 новых случаев СOVID-19. Больше всего случаев подтверждено в Запорожской области и Киеве.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.
За минувшие сутки умерли 73 человека, выздоровели 4 693 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 078 251 случай COVID-19.
Всего за сутки было произведено 13 128 тестирований: методом ПЦР -
11 021, методом ИФА - 2 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Напомним, за 2 января в Украине подтвердили 4 576 новых случаев СOVID-19. Больше всего заражений в Николаевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.