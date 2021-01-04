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В Украине заболеваемость COVID превышает норму в более чем семь раз

Новина українською → Украина, Понедельник 04 января 2021 09:56
В Украине заболеваемость COVID превышает норму в более чем семь раз Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 281,6 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской (489), Запорожской (461,8) и Черкасской (428) областях. Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,4), Винницкой (122,5) и Ивано-Франковской (122) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных кроватей для коронавируса. По состоянию на 4 января в стране заняты 34,5% коек. В Киеве заполнены 40,8% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 003 коек.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4 тысяч новых случаев заражения СOVID-19. Больше всего в Запорожской области и Киеве.

Кроме того, согласно прогнозам НАН в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 в Украине снизится до 6 тысяч новых случаев в сутки.

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