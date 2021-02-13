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В Британии разрабатывают универсальную вакцину против всех штаммов COVID

Новина українською → Ноттингем, Суббота 13 февраля 2021 16:10
В Британии разрабатывают универсальную вакцину против всех штаммов COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ученые из Ноттингемского университета работают над вакциной, которая, в отличии от ныне используемых в мире, будет разрушать ядро вируса, а не спайковый белок, который больше всего подвержен мутациям.

Ожидается, что ныне используемые вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса. Уже сейчас их эффективность ниже против штаммов из Южной Африки и Бразилии, в которых содержится уже мутировавший спайковый белок.

В случае успешной разработки, новая вакцина может быть готова в течение года и в теории будет иметь более длительный эффект, защищая от всех ныне известных видов COVID-19.

Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

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