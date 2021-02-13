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Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: как будут делить на зоны

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 15:58
Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: как будут делить на зоны Фото: в Украине вернут адаптивный карантин (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":

  • "зеленая" - отмена карантинных ограничений;
  • "желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
  • "оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;
  • "красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

  • загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;
  • число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;
  • рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Также Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.

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