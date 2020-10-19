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Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие

Новина українською → Киевская область, Понедельник 19 октября 2020 21:14
Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки. Тогда сильно пострадает экономика.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в Минздраве назвали возможность введения локдауна резервным вариантом. Его будут рассматривать только, если уже нельзя будет ограничиться более мягкими мерами.

То же самое подчеркивал министр здравоохранения Максим Степанов, заявляя, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

На прошлой неделе правительство изменило ограничения в зонах карантина. По обновленным требованиям запрещены массовые мероприятия. В "зеленой зоне" нельзя собираться более чем 50 человекам.

В Украине с начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 303 638 человек. В понедельник подтвердили 4 766 новых случаев заражения.

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