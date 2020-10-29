В Украине пересмотрели стандарты лечения COVID-19: что изменилось

В Украине в очередной раз изменили стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. На этот раз речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение.
Об этом на онлайн-конференции заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:
Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.
Отметим, амбулаторное лечение проводится на дому или при посещении пациентами лечебного учреждения самостоятельно без госпитализации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19.
Ранее также ученые опубликовали исследование о том, что в Европе быстро распространяется новый вид коронавируса.