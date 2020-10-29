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В Україні переглянули стандарти лікування COVID-19: що змінилося

Автор: РБК-Україна

В Україні в черговий раз змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На цей раз мова йде про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування.

Про це на онлайн-конференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;
  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.

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Зазначимо, амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.

Раніше також вчені опублікували дослідження про те, що в Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу.

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Новини України лечениеCOVID-19Виктор Ляшко