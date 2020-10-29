В Україні переглянули стандарти лікування COVID-19: що змінилося

В Україні в черговий раз змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На цей раз мова йде про критерії, при яких завершується амбулаторне лікування.
Про це на онлайн-конференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:
Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.
Зазначимо, амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.
Раніше також вчені опублікували дослідження про те, що в Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу.