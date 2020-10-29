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В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые

Новина українською → Мадрид, Четверг 29 октября 2020 14:40
В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые Фото: новый вид коронавируса выявили в Европе (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

По странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.

Об этом пишет FT со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании, опубликованном на сайте Базельского университета.

Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. С лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.

Мутировавший коронавирус получил название 20A.EU1, а ключевую роль в его распространении сыграли люди, которые возвращались из отпусков в Испании. По мнению генетика Базельского университета и автора статьи Эммы Ходкрофт, быстрое распространение 20A.EU1 показывает, что карантинные меры были недостаточными для сдерживания пандемии.

Она также отметила, что вирус 20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. Кроме того, в статье говорится, что до него была известна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G. Ученые уверены, что он сделал вирус более заразным.

Ученая Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха отметила, что полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса. Еще один соавтор исследования Иньяки Комас предполагает, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первоначальной вспышки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19.

При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.

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