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В Украине обновили показатели регионов по COVID: кто в какой зоне

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Четыре области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".

Об этом гласят данные Минздрава.

В "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Согласно данным министерства, по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях - в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).

Напомним, главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк заявил, что ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.

Как писало РБК-Украина, с 8 марта в Закарпатской области вступили в силу ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В частности, запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа непродовольственных магазинов и рынков и так далее.

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