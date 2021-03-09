В Україні оновили показники регіонів по COVID: хто в якій зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України по коронавірусу. Чотири області потрапили в "червону" зону, ще дев'ять - у "помаранчеву".

Згідно з даними міністерства, станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищений у столиці та восьми областях - у Вінницькій (118,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Житомирській (88 на 100 тис. Населення), Закарпатській (95,6 ), Івано-Франківській (147), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (68,3) і Чернівецькій (99,8).

Нагадаємо, головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк заявив, що ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID вмирає по 12 осіб.

Як писало РБК-Україна, з 8 березня у Закарпатській області набрали чинності обмеження "червоної зони" адаптивного карантину. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота непродовольчих магазинів та ринків і так далі.