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В Україні оновили показники регіонів по COVID: хто в якій зоні

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України по коронавірусу. Чотири області потрапили в "червону" зону, ще дев'ять - у "помаранчеву".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Решта регіонів залишаються "жовтими" - Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

Згідно з даними міністерства, станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищений у столиці та восьми областях - у Вінницькій (118,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Житомирській (88 на 100 тис. Населення), Закарпатській (95,6 ), Івано-Франківській (147), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (68,3) і Чернівецькій (99,8).

Нагадаємо, головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк заявив, що ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID вмирає по 12 осіб.

Як писало РБК-Україна, з 8 березня у Закарпатській області набрали чинності обмеження "червоної зони" адаптивного карантину. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота непродовольчих магазинів та ринків і так далі.

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