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В Украине нуждаются в прививке от COVID более 20 млн граждан, - Минздрав

Новина українською → Украина, Вторник 08 декабря 2020 17:25
В Украине нуждаются в прививке от COVID более 20 млн граждан, - Минздрав Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине нуждаются в прививке от коронавируса более 20 миллионов граждан. Это те украинцы, которые входят в разные группы риска.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Общее количество людей, которые нуждаются в вакцинации, это категории граждан, которые входят в разные группы риска (или по профессиональному признаку, или по состоянию здоровья, или по возрасту)... Это более 20 миллионов граждан, которые точно нуждаются в прививке. И мы будем настаивать, и доказывать, что это очень необходимо", - рассказал глава Минздрава.

При этом министр лично выступает против принудительной вакцинации.

"Я не сторонник принудительной прививки. Я считаю, что надо максимально разъяснять, доказывать безопасность этих вакцин, которые мы будем использовать в Украине", - сказал он.

Напомним, Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Как писало РБК-Украина, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса в аптеках Украины появится не раньше осени 2021 года.

Также в Минздраве рассказали, что основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки.

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