В Україні потребують щеплення від COVID понад 20 млн громадян, - МОЗ

В Україні потребують щеплення від коронавірусу понад 20 мільйонів громадян. Це ті українці, які входять у різні групи ризику.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Загальна кількість людей, які потребують вакцинації, це категорії громадян, які входять у різні групи ризику (або за професійною ознакою, або за станом здоров'я, або за віком)... Це понад 20 мільйонів громадян, які точно потребують щеплення. І ми будемо наполягати, і доводити, що це дуже необхідно", - розповів глава МОЗ.

При цьому міністр особисто виступає проти примусової вакцинації.

"Я не є прихильником примусового щеплення. Я вважаю, що треба максимально роз'яснювати, доводити безпечність цих вакцин, які ми будемо використовувати в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.

Як писало РБК-Україна, раніше в.о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузин заявив, що вакцина від коронавірусу в аптеках України з'явиться не раніше осені 2021 року.

Також у МОЗ розповіли, що основний сценарій вакцинації від COVID в Україні буде здійснюватися за рахунок мобільних бригад. Однак можуть залучати і стаціонарні пункти щеплення.