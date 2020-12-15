Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс: что предлагает закон

Верховная рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 года. За законопроект №4100-д ​​проголосовали 311 депутатов Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Документ регулирует правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создание надлежащей ресурсной базы для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе в связи с образованием новых районов.

Министерству финансов дали право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете. Это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

Предусмотрены и госгарантии на портфельной основе, направленные на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. Государство гарантирует частичное выполнение обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Кроме того, регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета за счет средств единого казначейского счета.

В закон в сессионном зале внесли правку, которая разрешает повторное назначение на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно. За нее проголосовали 306 нардепов.

В зале нардепы одобрили и норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо. Она предусматривает, что в 2021 году 13,44 процента акцизного налога с произведенного в Украине горючего и 13,44 процента акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.

Напомним, Рада приняла закон за основу 5 ноября. За него проголосовали 253 нардепа. Документ приняли в ходе внеочередного заседания ВР.

Отметим, текст этого документа появился на сайте парламента после того, как ВР одобрила его за основу.