В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, в Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека.

Источник РБК-Украина в правительстве сообщил, что Денис Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.