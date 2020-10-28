UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заняты на 65%

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.

Самые читаемые новости

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Более чем на 70% кровати заняты в больницах Житомирской (91,8%), Луганской (79,5%), Одесской (77,6%), Полтавской (78%), Донецкой (71,8%), Ровенской (71,9%) и Кировоградской (71%) областей. В Киеве койки заняты на 67,8%.

Всего по стране введено уже 39 114 кроватей для пациентов с коронавирусом.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 228,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 409,1. В Киеве показатель составляет 234.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили почти 7,5 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что в каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для пациентов с COVID-19, которые также имеют и другие заболевания.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаКоронавирус