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В Киеве и шести областях койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

Новина українською → Украина, Вторник 27 октября 2020 10:27
В Киеве и шести областях койки для COVID-19 заполнены более чем на 70% Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве и еще шести областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В целом по стране больничные кровати заполнены на 65,4%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Согласно им, в столице койки в больницах заполнены на 75,9%. Также большая заполняемость коек наблюдается в Донецкой (77,4%), Кировоградской (71%), Луганской (78,9%), Одесской (80,7%), Полтавской (79,9%) и Ровненской областях (71,7%). В стране нет региона, где заполнены менее 50% кроватей.

Всего в Украине введено уже 38 443 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких кроватей.

Указано, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 223,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 385,4. В Киеве показатель заболеваемости составляет 229,2.

Таким образом ни один регион не может ослабить карантин.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, однако это не будет связано с проведением местных выборов.

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