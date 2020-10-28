В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 зайняті на 65%

В Україні лікарняні ліжка для лікування коронавірусу зайняті на 65%. При цьому немає жодного регіону, де такі ліжка зайняті менше ніж на 50%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Більш ніж на 70% ліжка зайняті в лікарнях Житомирській (91,8%), Луганській (79,5%), Одеській (77,6%), Полтавській (78%), Донецькій (71,8%), Рівненській (71,9%) та Кіровоградської (71%) областей. У Києві ліжка зайняті на 67,8%.

Всього по країні введено вже 39 114 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. У середньому в Україні цей показник становить 228,2 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 409,1. У Києві показник становить 234.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили майже 7,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що в кожному регіоні України перепрофілюють по 2-4 лікарні для пацієнтів з COVID-19, які також мають і інші захворювання.