Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer
Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская в Telegram.
"Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину", - написала она.
Она отметила, что проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины.
По ее словам, вакцина от коронавируса будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.
Напомним, 23 февраля в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины Novavax в Украину. Ожидается поставка еще 10 млн вакцин.
Кроме того, по информации Офиса президента, вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.