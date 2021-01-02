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В Украине 5038 новых случая коронавируса

Автор: Юлия Струк

В Украине выявили 5038 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Указано, что среди них заболели 182 ребенка и 131 медработник.

За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2606 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.

Всего за сутки было произведено 17930 тестирований: методом ПЦР -
14975, методом ИФА - 2955.

Напомним, за прошедшие сутки в стране выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пожелал, чтобы в новом году с COVID-19 исчез и политический вирус разделения людей.

Карантин в Украине продолжает действовать без усиления ограничений. Более жесткие противоэпидемические мери из-за коронавируса введут с 8 января.

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