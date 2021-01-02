В Україні 5038 нових випадки коронавірусу

В Україні виявили 5038 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Зазначено, що серед них захворіли 182 дитини і 131 медпрацівник.

За минулу добу померла 51 особа, одужали 2606 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19.

Всього за добу було вироблено 17930 тестувань: методом ПЛР -

14975, методом ІФА - 2955.

Нагадаємо, за минулу добу в країні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський побажав, щоб в новому році з COVID-19 зник і політичний вірус поділу людей.

Карантин в Україні продовжує діяти без посилення обмежень. Більш жорсткі протиепідемічні мери через коронавірус введуть з 8 січня.