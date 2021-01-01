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Зеленский: пусть с COVID-19 исчезнет и политический вирус разделения людей

Новина українською → Киев, Пятница 01 января 2021 08:14
Зеленский: пусть с COVID-19 исчезнет и политический вирус разделения людей Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2021 годом новых надежд и новых возможностей. Он пожелал, чтобы в новом году с COVID-19 исчез и политический вирус разделения людей.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, цивилизованная страна должна ценить каждую жизнь, уважать каждую судьбу.

"Пусть вместе с коронавирусом в новом году исчезнет и старый политический вирус разделения людей на тех, кто "свой", и тех, кого надо покорить или можно игнорировать", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми. В своем новогоднем обращении Зеленский призвал сделать взаимоуважение ради будущего Украины национальной идеей.

Отметим, правительство разрешило продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они работали до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

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