Украина ждет COVID-вакцину. Когда привезут первую партию

AstraZeneca - на пути в Украину

Завтра в 10 утра в Украину прилетят первые вакцины из Индии. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.

В Офисе президента также заявили, что ожидают прибытия препарата AstraZeneca утром 23 февраля. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что вакцина находится в самолете, но из-за логистических проблем первая партия следует не напрямую в Украину. При этом разрабатывается вариант ускорения доставки, и последующие партии будут поставляться каждые 10 дней.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать отгрузку вакцины. Он пообещал доставку в ближайшие дни и рассказал о маршруте следования первой партии.

Так, препарат с завода-изготовителя в городе Пуне доставили в Мумбаи, затем грузовым самолетом - в Стамбул, и уже из Турции - рейс в Украину.

Стоит отметить, что вакцина разработчика AstraZeneca выпускается по лицензии в Индии на мощностях Serum Institute под названием CoviShield. Она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Pfizer прибудет в марте

Поставка вакцины американского производителя Pfizer-BioNTech в рамках COVAX задерживается. Препарат поступит в Украину только в следующем месяце.

Программа COVAX изменила планируемые ранее сроки поставки с конца февраля на начало марта 2021. Ожидается партия из 117 тысяч доз Pfizer.

Sinovac - на регистрации в Минздраве

Как заявили в Министерстве здравоохранения, вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении марта. Китайская компания подала заявку на регистрацию своей COVID-вакцины для экстренного применения в Украине 11 февраля.

Напомним, Минздрав заключил договор на поставку 1,9 миллионов доз CoronaVac от производителя Sinovac. Согласно его условиям, вакцина должна поступить в Украину в течение 30 дней после ее регистрации в Китае, и с доказанной эффективностью не менее 70%. Препарат прошел регистрацию в Китае 6 февраля.

NovaVax начнет поставки в Украину в июле

В Минздрав достиг договоренности на увеличение объемов поставки американской вакцины NovaVax до 15 миллионов доз. Максим Степанов сообщил, что Украина получит дополнительно еще 5 миллионов доз препарата, однако для этого еще необходимо подписать договор. Начало поставок NovaVax планируется на июль 2021.

Кто первым получит вакцину

После прибытия вакцины в Украину в тот же день ее получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев. Ее одновременно будут развозить на областные склады 11 машин. В остальные регионы препарат доставят на следующий день.

После распределения вакцины стартует кампания по иммунизации. Первые прививки получат медработники. Вакцинация в Украине будет бесплатной, но пройдет поэтапно для разных категорий населения, в соответствии с календарным планом.