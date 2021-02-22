Україна чекає на COVID-вакцину. Коли привезуть першу партію

AstraZeneca - на шляху до України

Завтра о 10 ранку в Україну прилетять перші вакцини з Індії. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

В Офісі президента також заявили, що очікують прибуття препарату AstraZeneca вранці 23 лютого. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що вакцина знаходиться в літаку, але через логістичні проблеми перша партія слідує не безпосередньо в Україну. При цьому розробляється варіант прискорення доставки, і наступні партії будуть поставлятися кожні 10 днів.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов вилетів до Індії, щоб проконтролювати відвантаження вакцини. Він пообіцяв доставку в найближчі дні і розповів про маршрут проходження першої партії.

Так, препарат з заводу-виробника в місті Пуне доставили до Мумбаї, потім вантажним літаком - до Стамбула, і вже з Туреччини - рейс в Україну.

Варто зазначити, що вакцина розробника AstraZeneca випускається за ліцензією в Індії на потужностях Serum Institute під назвою CoviShield. Вона була перекваліфікована ВООЗ і рекомендована до екстреного використання.

Pfizer прибуде в березні

Поставка вакцини американського виробника Pfizer-BioNTech в рамках COVAX затримується. Препарат надійде в Україну тільки в наступному місяці.

Програма COVAX змінила планований раніше термін поставки з кінця лютого на початок березня 2021. Очікується партія з 117 тисяч доз Pfizer.

Sinovac - на реєстрації в Міністерстві охорони здоров'я

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я, вакцина Sinovac буде в Україні впродовж березня. Китайська компанія подала заявку на реєстрацію своєї COVID-вакцини для екстреного застосування в Україні 11 лютого.

Нагадаємо, МОЗ уклав договір на поставку 1,9 мільйона доз CoronaVac від виробника Sinovac. Згідно з його умовами, вакцина має надійти в Україну протягом 30 днів після її реєстрації в Китаї, і з доведеною ефективністю не менше 70%. Препарат пройшов реєстрацію в Китаї 6 лютого.

NovaVax почне поставки в Україну в липні

У МОЗ досяг домовленості на збільшення обсягів поставки американської вакцини NovaVax до 15 мільйонів доз. Максим Степанов повідомив, що Україна отримає додатково ще 5 мільйонів доз препарату, однак для цього ще необхідно підписати договір. Початок поставок NovaVax планується на липень 2021.

Хто першим отримає вакцину

Після прибуття вакцини до України в той же день її отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ. Її одночасно будуть розвозити на обласні склади 11 машин. В інші регіони препарат доставлять наступного дня.

Після розподілу вакцини стартує кампанія з імунізації. Перші щеплення отримають медпрацівники. Вакцинація в Україні буде безкоштовною, але пройде поетапно для різних категорій населення, відповідно до календарного плану.