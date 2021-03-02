Во Львовской области циркулирует два штамма коронавируса
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".
По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.
Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.
Напомним, в середине января Министерство здравоохранения заявляло, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса.
Кроме того, представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт также сказал, что в Украине пока не обнаруживали новых мутаций.
Добавим, что ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса.