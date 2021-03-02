Во Львовской области циркулирует два штамма коронавируса

Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".

Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко на брифинге .

По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.

Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.