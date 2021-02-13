UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему

Автор: Милан Лелич

Украина вряд ли получит вакцину от COVID американской компании Pfizer на следующей неделе. Всему виной - бюрократические трудности.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Популярные новости
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА 11 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021

По его словам, задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

Напомним, ранее представители Pfizer обещали президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину.

Также предполагалось, что наша страна в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer. Предполагалось, что вакцинация в Украине начнется именно с применением этого препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко
Читайте также
Смогут ли украинцы выбирать, какой вакциной прививаться: ответ Минздрава
Прогноз погоды