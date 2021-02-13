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Стало известно, какую вакцину от COVID первой получит Украина

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 14:49
Стало известно, какую вакцину от COVID первой получит Украина Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до конца февраля Украина надеется получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая, вероятно, будет поставлена двумя партиями по 500 000 доз.

"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", - заявил Ляшко.

Он добавил, что уже на следующий день после получения вакцины планируется провести первую прививку от COVID в Украине. Ляшко подчеркнул, что на сегодня есть контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 млн доз. Вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

Напомним, ранее сообщалось, что уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.

Подробнее о вакцинации читайте в материале "Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать".

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