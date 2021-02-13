Україна навряд чи отримає вакцину Pfizer наступного тижня: чому

Україна навряд чи отримає вакцину від COVID американської компанії Pfizer наступного тижня. Всьому виною - бюрократичні труднощі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer по лінії глобального механізму COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проект угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть декілька днів.

Тому першою вакциною, яку отримає України, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її партії.