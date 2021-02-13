RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна навряд чи отримає вакцину Pfizer наступного тижня: чому

Автор: Мілан Лєліч

Україна навряд чи отримає вакцину від COVID американської компанії Pfizer наступного тижня. Всьому виною - бюрократичні труднощі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Популярні новини
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021

За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer по лінії глобального механізму COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проект угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть декілька днів.

Тому першою вакциною, яку отримає України, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її партії.

Нагадаємо, раніше представники Pfizer обіцяли президенту Володимиру Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину до України.

Також передбачалося, що наша країна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer. Передбачалося, що вакцинація в Україні почнеться саме з застосуванням цього препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко
Читайте також
Чи зможуть українці обирати, якою вакциною робити щеплення: відповідь МОЗ
Прогноз погоди