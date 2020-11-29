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Украина вошла в десятку стран по скорости распространения COVID-19

Автор: Даша Харченко

Украина занимает седьмое место в мире по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. На первом месте США.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Десять стран антирейтинга выглядит так: США, Бразилия, Индия, Турция, Россия, Италия, Украина, Великобритания, Польша, Германия.

В Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Напомним, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

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