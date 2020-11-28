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ВОЗ зафиксировала рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

Новина українською → Женева, Суббота 28 ноября 2020 19:31
ВОЗ зафиксировала рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 61 299 371.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда выявили 668 953 случаев заражения.

Напомним, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что все страны затронуты коронавирусом, однако это происходит неравномерно.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане.

Также сообщалось, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Добавим, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными.

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