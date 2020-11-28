В Украине за сутки зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Это новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
В Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.
По его данным, по состоянию на 28 ноября заболели 689 детей и 631 медработник.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 1 639 человек;
- летальных случаев - 184;
- выздоровел - 8 897 человек;
- проведено тестирований за сутки -
- 67 348 (в частности методом ПЦР -
- 43 458, методом ИФА - 23 890).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 709 701 лицо;
- выздоровело - 335 135 человек;
- летальных исходов - 12 093;
- проведено ПЦР-тестирований - 4 463 249.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.