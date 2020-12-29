Украина ускорила доступ к вакцине от COVID-19: закон вступил в силу

Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине сегодня, 29 декабря, вступил в силу закон, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение периода карантина.

Документ дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Согласно акту, решение об утверждении программы клинических испытаний и их проведении принимает Министерство здравоохранения.

"Утверждение протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), а также вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) и существенных поправок к ним осуществляется в срок до пяти календарных дней", - гласит текст закона.

Напомним, данный закон Верховная рада одобрила в начале декабря.

Как писало РБК-Украина, 22 декабря Оперативный штаб Минздрава утвердил план вакцинации населения от COVID-19.