В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

План включает четыре этапа вакцинации населения:

январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

- люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией; апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

- люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

- люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.