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В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 15:51
В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 Фото: врач с вакциной (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

План включает четыре этапа вакцинации населения:

  • январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
  • апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.

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