В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
План включает четыре этапа вакцинации населения:
- январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
- апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Напомним, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.