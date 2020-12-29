ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна прискорила доступ до вакцини від COVID-19: закон набрав чинності

Новость на русском → Україна, Вівторок 29 грудня 2020 11:05
Україна прискорила доступ до вакцини від COVID-19: закон набрав чинності Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні сьогодні, 29 грудня, набув чинності закон, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. Документ опублікований у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє протягом періоду карантину.
Документ дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

Згідно з актом, рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх проведення приймає Міністерство охорони здоров'я.

"Затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) і істотних поправок до них здійснюється у термін до п'яти календарних днів", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила на початку грудня.

Як писало РБК-Україна, 22 грудня Оперативний штаб МОЗ затвердив план вакцинації населення від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Закон Коронавірус
NEWS
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
DAILY
Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"