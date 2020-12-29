Україна прискорила доступ до вакцини від COVID-19: закон набрав чинності

Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 29 грудня, набув чинності закон, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. Документ опублікований у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє протягом періоду карантину.

Документ дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

Згідно з актом, рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх проведення приймає Міністерство охорони здоров'я.

"Затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) і істотних поправок до них здійснюється у термін до п'яти календарних днів", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила на початку грудня.

Як писало РБК-Україна, 22 грудня Оперативний штаб МОЗ затвердив план вакцинації населення від COVID-19.