"Украина теряет доверие производителей": Степанов заявил о попытке срыва вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", - сказал Степанов.

Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.

"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине - не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", - заявил глава Минздрава.