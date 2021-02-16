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"Украина теряет доверие производителей": Степанов заявил о попытке срыва вакцинации

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

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"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", - сказал Степанов.

Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.

"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине - не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины получило от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением).

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавируса
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