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"Україна втрачає довіру виробників": Степанов заявив про спробу зриву вакцинації

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин. Йдеться про спробу зриву вакцинації в Україні.

Про це він сказав у ході брифінгу.

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"Україна втрачає довіру виробників вакцин... Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні. А це своєю чергою відкриває шлях для однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують", - сказав Степанов.

Міністр запевнив, що в Україні нема чого робити російській вакцині.

"Ви всі знаєте про мою позицію щодо російської вакцини - не допустити на ринок України російську вакцину. Немає що тут робити російській вакцині", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили по ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

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Новини України Максим Степановвакцина від коронавірусу
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