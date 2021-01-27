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Украина не получит широкий доступ к вакцине от COVID до 2023 года, - The Economist

Новина українською → Среда 27 января 2021 12:07
Украина не получит широкий доступ к вакцине от COVID до 2023 года, - The Economist Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года. Вместе с Украиной самый поздний доступ к вакцине будут иметь еще 85 стран мира.

Об этом сообщает издание The Economist.

Быстрее всего вакцина появится в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Здесь вакцина будет доступна в широком доступе до конца 2021 года.

Украина попала в список стран, которые получат широкий доступ к вакцине самыми последними. Большинство этих стран находятся на Африканском континенте.

Прогнозы аналитиков основываются на соглашениях о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медработников.

Украина не получит широкий доступ к вакцине от COVID до 2023 года, - The Economist

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.

Также премьер сообщал, что в Украине параллельно с государственной должна начаться платная вакцинация.

При этом президент Владимир Зеленский анонсировал, что начало вакцинации в Украине запланировано на февраль.

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