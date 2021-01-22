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ВОЗ: поставки вакцин по COVAX могут начаться в феврале

Новина українською → Женева, Пятница 22 января 2021 21:57
ВОЗ: поставки вакцин по COVAX могут начаться в феврале Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"Сегодня я рад сообщить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer / BioNTech на получение до 40 миллионов доз вакцины", - заявил Гебрейесус.

При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.

"В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca", - добавил директор ВОЗ.

Напомним, сегодня стало известно, что Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Речь идет о вакцинах компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

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