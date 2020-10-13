Украина пока не закрывает другие КПВВ на Донбассе

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" пока останется единственным закрытым на линии разграничения. На остальных пунктах пропуска ограничений пока не будет.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

"Да, уже прекратил работу из-за карантина КПВВ "Станица Луганская" с 15 по 31 октября. По остальным пунктам пропуска ограничений пока не будет", - сказали в пресс-центре ООС.

Сегодня было объявлено, что КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт на две недели для ограничения распространения коронавируса в регионе. Проезд будет разрешен только в исключительных случаях.

Напомним, вначале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу из-за распоряжения Кабинета министров. До этого, закрытие КПВВ было во время жесткого карантина в марте-мае этого года.

Сегодня штаб ООС сообщал, что на протяжении прошлых суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.