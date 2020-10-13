Україна поки не закриває інші КПВВ на Донбасі

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" поки залишиться єдиним закритим на лінії розмежування. На інших пунктах пропуску обмежень поки не буде.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Так, вже припинив роботу через карантину КПВВ "Станиця Луганська" з 15 по 31 жовтня. По іншим пунктам пропуску поки обмежень не буде", - сказали в прес-центрі ООС.

Сьогодні було оголошено, що КПВВ "Станиця Луганська" буде закритий на два тижні для обмеження поширення коронавіруса в регіоні. Проїзд буде дозволено тільки у виняткових випадках.

Нагадаємо, на початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів через масштабні пожеж у Луганській області.

Також в серпні-вересні всі пункти пропуску по лінії розмежування обмежували роботу через розпорядження Кабінету міністрів. До цього, закриття КПВВ було під час жорсткого карантину в березні-травні цього року.

Сьогодні штаб ООС повідомляв, що впродовж минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.