КПВВ "Станица Луганская" закроют на две недели из-за карантина
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет закрыт на две недели. Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области.
Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.
Ограничения будут действовать с полночи 15 октября до полночи 1 ноября.
В штабе Операции объединенных сил отметили, что в исключительных случаях социально-гуманитарного хараткера командование может разрешить проезд через КПВВ.
Напомним, вначале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.
Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу из-за распоряжения Кабинета министров.
Сегодня РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано 5133 новых случая заражения коронавирусом. 65 новых случаев - в Луганской области. Всего в регионе - 1917 случаев, 26 смертей.