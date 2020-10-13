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КПВВ "Станица Луганская" закроют на две недели из-за карантина

Новина українською → Луганская область, Вторник 13 октября 2020 14:00
КПВВ "Станица Луганская" закроют на две недели из-за карантина Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Роман Тверденко

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет закрыт на две недели. Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Ограничения будут действовать с полночи 15 октября до полночи 1 ноября.

В штабе Операции объединенных сил отметили, что в исключительных случаях социально-гуманитарного хараткера командование может разрешить проезд через КПВВ.

Напомним, вначале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу из-за распоряжения Кабинета министров.

Сегодня РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано 5133 новых случая заражения коронавирусом. 65 новых случаев - в Луганской области. Всего в регионе - 1917 случаев, 26 смертей.

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