Украина планирует до конца года вывести в космос собственный спутник

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли. Речь идет о спутнике "Сич 2-30 (2-1)".

Об этом вице-премьер написал на странице в Facebook.

Уруский отметил, что космический аппарат дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)" нужно запустить на орбиту к концу 2021 года. Он считает, что это реальным "при условии максимально эффективной работы".

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - пояснил министр.

Напомним, в октябре 2020 года Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский хочет до марта 2024 года запустить в космос украинскую ракету-носитель. Для создания ракеты хотят привлекать инвесторов.

Добавим, в начале января Кабмин утвердил концепцию украинской Космической программы на ближайшие 5 лет. Чем Украина планирует заниматься в космосе - в материале РБК-Украина.