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Украина ведет переговоры со SpaceX. Хочет запустить спутник "Сич" ее ракетой

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 13:21
Украина ведет переговоры со SpaceX. Хочет запустить спутник "Сич" ее ракетой Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Украина в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на телеканале "Первый деловой".

По его словам, соответствующее решение было принято президентом Владимиром Зеленским.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", - сказал Уруский.

Министр отметил, что скоро станет известно возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX. Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил он.

Напомним, Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет до марта 2024 года запустить в космос украинскую ракету-носитель. Для создания ракеты хотят привлекать инвесторов.

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Новости Украины Политика спутник космос Илон Маск
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