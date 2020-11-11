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Минздрав назвал симптомы легкого течения COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 09:38
Минздрав назвал симптомы легкого течения COVID-19 Фото: Максим Степанов (пресс-служба)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих припаратов, сразу снижается температура.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.

Напомним, карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжение стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне. Полный локдаун нанес бы непоправимый вред экономике.

Напомним, в ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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