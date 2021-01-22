Украина, Австралия и Замбия: какие страны еще не начали COVID-вакцинацию

В Украине и еще 139 странах мира не началась процедура вакцинации против коронавируса. Начали вакцинацию в 52 странах.

Об этом свидетельствуют данные Our World in Data, которая ведет статистику по коронавирусу.

Кроме Украины вакцинацию не начали также в Австралии, Замбии, Узбекистане, Уругвае, Уганде, Тунисе, Таиланде, ЮАР, Перу, Марокко, Новой Зеландии, Беларуси, Грузии, Черногории, Молдове, Египте, Армении, Азербайджане и других странах.

Лидером по вакцинации является Израиль - здесь прививку делают в среднем 38 людям на 100 человек населения. В пятерку лидеров также входят ОАЭ - 22,7, Бахрейн - 8,5, Великобритания - 8, и США - 5,3.

Отметим, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что еще ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний. Использования вакцин разрешено в экстренных случаях.

При этом некоторые страны начали вакцинацию препаратами, эффективность которых пока не подтверждена международными регуляторами. Как например, российская вакцина "Спутник V".

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о риске неравного доступа стран к вакцинам против коронавируса. Сейчас вакцины применяются практически только в богатых государствах.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе разрабатывают механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам.

Отметим, в Украине вакцинацию от коронавируса планируют начать в феврале. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.